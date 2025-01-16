Российские военные уничтожили мост снабжения ВСУ западнее Курахово

«Экипажи самолетов ВКС России ударами трех авиабомб ФАБ-500, оснащенных универсальными модулями планирования и коррекции, успешно уничтожили железобетонный мост около н. п. Константинополь (западнее г. Курахово), затруднив тем самым возможность подвоза боеприпасов и ротации личного состава подразделений ВСУ на данном направлении», — говорится в сообщении.