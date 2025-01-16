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Российские военные уничтожили мост снабжения ВСУ западнее Курахово

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Самолеты ВКС ударами авиабомб ФАБ-500 уничтожили мост у Константинополя западнее Курахово в ДНР, по которому ВСУ подвозили боеприпасы и личный состав для ротаций, сообщили в Минобороны России.

«Экипажи самолетов ВКС России ударами трех авиабомб ФАБ-500, оснащенных универсальными модулями планирования и коррекции, успешно уничтожили железобетонный мост около н. п. Константинополь (западнее г. Курахово), затруднив тем самым возможность подвоза боеприпасов и ротации личного состава подразделений ВСУ на данном направлении», говорится в сообщении.

Кроме того, Минобороны опубликовало видео с кадрами объективного контроля уничтожения этой линии снабжения подразделений ВСУ на территории ДНР.