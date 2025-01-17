В Пермском крае простятся с бойцом Николаем Лукиным, погибшим на СВО

«Уход Николая стал для нас тяжёлой утратой. Его светлый образ и жизненные ценности будут жить в сердцах тех, кто знал и любил его, напоминая о важности дружбы, поддержки и любви к родине. Он был человеком, который щедро делился своим теплом, вдохновляя всех на добрые поступки», — добавляют друзья и родные бойца.