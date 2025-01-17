В Пермском крае простятся с бойцом Николаем Лукиным, погибшим на СВО

Друзья и родные простятся с бойцом Николаем Лукиным, погибшим на СВО, 17 января, рассказали в администрации Ординского округа.
Мужчина погиб 21 декабря при выполнении боевой задачи. О том, когда он родился, кем работал и в какой момент решил принять участие в спецоперации, местные власти не сообщают.
На странице памяти, посвящённой Николаю Лукину, близкие погибшего вспоминают, что он всегда стремился к справедливости, был смелым и решительным. Он также всегда легко находил общий язык с людьми и умел вовремя дать ценный совет.
«Уход Николая стал для нас тяжёлой утратой. Его светлый образ и жизненные ценности будут жить в сердцах тех, кто знал и любил его, напоминая о важности дружбы, поддержки и любви к родине. Он был человеком, который щедро делился своим теплом, вдохновляя всех на добрые поступки», — добавляют друзья и родные бойца.
В последний путь Николая Лукина проводят 17 января. Траурное мероприятие будет проходить с 11:00 в Шляпниковском Доме культуры (село Шляпники, улица Трактовая, 13а). Отпевание начнётся в 11:30 в Свято-Власьевской церкви. Похоронят бойца на местном кладбище.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о погибшем на СВО сержанте Владимире Гилеве из Верещагинского округа. Он был стрелком мотострелкового взвода.