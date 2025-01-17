В Киеве прогремел взрыв

«В Киеве слышен взрыв», — говорится в сообщении в Telegram-канале агентства.
Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве тревога объявлена с 22.34 (23.34 мск), в Киевской области — с 20.15 (21.15 мск).
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.