В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв

В Киеве произошёл взрыв, о чём сообщило информационное агентство «Укринформ».
Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале агентства, в городе была зафиксирована вспышка взрыва.
Одновременно Министерство цифровой трансформации Украины информировало о введении воздушной тревоги в Киеве и прилегающем регионе.
Ранее депутат Верховной рады Украины Ирина Геращенко в своем Telegram-канале рассказала о том, что в четверг у здания парламента в Киеве во время воздушной тревоги был замечен дрон и слышались взрывы.