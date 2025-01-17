Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что украинские граждане не желают сражаться за Владимира Зеленского, которого он обвинил в узурпации власти и превращении страны в своеобразный «концлагерь».
Это заявление прозвучало на заседании Совета Безопасности ООН, посвящённом ситуации на Украине.
Небензя также подчеркнул, что чем скорее Запад осознает происходящее, тем лучше будет как для него самого, так и для народа Украины.
Кроме того, дипломат отметил, что Зеленский всеми силами стремится доказать западным союзникам способность своего режима продолжать военные действия. Игнорируя ухудшение ситуации на восточном направлении, он направляет резервы, подготовленные и оснащённые Западом, для атак в Курской области.
Небензя напомнил членам Совбеза, что недавняя попытка контрнаступления на этом направлении обернулась неудачей: украинские войска понесли значительные потери, утратив тысячи солдат и сотни единиц западной техники, и были отброшены назад.
Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Владимир Зеленский должен быть привлечен к уголовной ответственности за призывы к расправам над политиками, сделанные во время визита в Варшаву.