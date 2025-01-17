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В Одесской области нанесли удар по иностранным наемникам, сообщило подполье

ДОНЕЦК, 17 янв — РИА Новости. Удары нанесли в Одесской области по иностранным наемникам из Румынии и Латинской Америки, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

Источник: РИА "Новости"

«Взрывы слышали в Измаиле. Сопротивление считает, что взрывы были в пригороде, в направлении баз отдыха, где расположились иностранные военные. Судя по говору — латиноамериканцы», — заявил он.

Кроме того, по словам Лебедева, удар нанесен в городе Килия Одесской области по переправлявшейся военной технике и наёмникам из Румынии.

«Местные жители утверждают, что до трёх десятков погибли», — добавил он.

Российские войска наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.