В Одесской области нанесли удар по иностранным наемникам, сообщило подполье

«Взрывы слышали в Измаиле. Сопротивление считает, что взрывы были в пригороде, в направлении баз отдыха, где расположились иностранные военные. Судя по говору — латиноамериканцы», — заявил он.
Кроме того, по словам Лебедева, удар нанесен в городе Килия Одесской области по переправлявшейся военной технике и наёмникам из Румынии.
«Местные жители утверждают, что до трёх десятков погибли», — добавил он.
Российские войска наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.