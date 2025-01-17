Снайперы ВДВ уничтожили ночью в Часовом Яре три украинских «Бабы-яги»

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Снайперская пара ивановских десантников в Часовом Яре сбила за одну ночь три украинских гексакоптера типа «Баба-яга», а также уничтожила до взвода пехоты, находясь всего в 50 м от противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Десантники долго выслеживали графики прилета тяжелых БПЛА типа “Баба-яга” для сброса боеприпасов и минирования территории [огнеупорного] комбината, а также перемещения противника, вычислили их график ротации и прибытия такелажников с боеприпасами и продовольствием. Затем было принято решение на устройство засады и уничтожения тяжелых БПЛА и пехоты ВСУ», — говорится в сообщении.
Сначала снайперы поразили три украинских беспилотника. Затем сменили позицию и уничтожили пехоту ВСУ, проводившую ротацию на передовых позициях.
«Единственная проблема была в том, что до противника была дистанция 50 м. Удалось зайти на эту позицию. Работать сложно было, но получилось. В 50 м ВСУ уже слышат все, любой шорох — и начинается стрельба. Помимо “стрелкотни” (стрелковое оружие — прим. ТАСС), [нас] еще и минометом начали накрывать», — рассказал снайпер парашютно-десантного полка с позывным Турист.
В какой-то момент Турист открыл по ВСУ огонь из автомата «Вал». «У них начались паника и страх. И потом, когда наши штурмы пошли, уже сопротивление оказывали минимальное», — добавил он.