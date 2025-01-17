Снайперы ВДВ уничтожили ночью в Часовом Яре три украинских «Бабы-яги»

«Единственная проблема была в том, что до противника была дистанция 50 м. Удалось зайти на эту позицию. Работать сложно было, но получилось. В 50 м ВСУ уже слышат все, любой шорох — и начинается стрельба. Помимо “стрелкотни” (стрелковое оружие — прим. ТАСС), [нас] еще и минометом начали накрывать», — рассказал снайпер парашютно-десантного полка с позывным Турист.