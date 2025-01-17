Расчеты FPV-дронов уничтожили живую силу и технику ВСУ в курском приграничье

Российские операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) уничтожили боевую машину пехоты и бронетранспортер, а также танки и живую силу украинских боевиков. После проведенной атаки военнослужащие изменили точку запуска для того, чтобы противник не мог отследить их позицию.
В Минобороны добавили, что операторы FPV-дронов уничтожают различную военную технику, в том числе производства стран НАТО. Они могут работать из любых позиций и на любой местности.
Изначально расчет получает боевое задание и с уже готовым вооружением выезжает на точку запуска, после чего операторы оперативно наносят поражение противнику. FPV-дрон развивает скорость до сотни километров в час, от него невозможно уйти.
Уточняется, что благодаря сотням часов боевого опыта расчетам удается уничтожать технику противника несмотря на помехи от систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и попытки украинских боевиков защититься от БПЛА.
Накануне, 16 января, в Минобороны РФ сообщили о том, что экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы сорвал ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Уточняется, что в рамках выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики армейской авиации произвели пуски ракет по заданным координатам, уничтожив вражескую бронетехнику с личным составом ВСУ.
ВСУ атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа 2024 года. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера. Идет ликвидация вторгшихся на российскую территорию украинских боевиков.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.