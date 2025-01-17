Расчеты FPV-дронов уничтожили живую силу и технику ВСУ в курском приграничье

Накануне, 16 января, в Минобороны РФ сообщили о том, что экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы сорвал ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Уточняется, что в рамках выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики армейской авиации произвели пуски ракет по заданным координатам, уничтожив вражескую бронетехнику с личным составом ВСУ.