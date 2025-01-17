Экипаж ТОС-1А «Солнцепек» уничтожил опорный пункт и укрытия ВСУ в зоне СВО

Разведка с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) обнаружила скопление живой силы противника на укрепленных позициях и передала координаты расчету. Затем экипаж ТОС навел установку, произвел залп и оперативно покинул огневую позицию. В режиме реального времени расчеты БПЛА осуществляли корректировку и контроль поражения целей.
Стрельба велась в ночное время на расстоянии около 6 км. Работать ночью экипажу приходится даже чаще, чем днем. Это безопаснее, а также создает эффект неожиданности для противника, отметили в Минобороны.
Уточняется, что поражение целей противника было произведено с помощью термобарических боеприпасов. Попадая в цель, снаряд распыляет и воспламеняет взрывоопасную смесь, температура которой составляет несколько тысяч градусов. Такой способ помогает уничтожать укрывшихся в окопах, укрепленных сооружениях или бронетехнике боевиков.
Действия экипажа помогли продвинуться вперед штурмовым группам группировки войск «Запад» на одном из важных тактических направлений.
«Сегодня нам поступила задача, что нужно помочь в продвижении. Долгое время взводный опорный пункт мешал продвижению пехоты. Отработали, всё отлично. Ребята спасибо сказали. Соответственно, продвижение будет дальше. Мы рады помогать», — поделился командир взвода с позывным Кузнец.
Ранее, 3 января, расчеты ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Центр» уничтожили живую силу и технику ВСУ в ходе освобождения территорий Донецкой Народной Республики (ДНР). Это обеспечило продвижение штурмовых отрядов на красноармейском направлении спецоперации.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.
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