Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минометчики «Днепра» уничтожили опорный пункт ВСУ на Каховском направлении

ГЕНИЧЕСК, 17 янв — РИА Новости. Расчет 82-миллиметрового миномета «Поднос» группировки войск «Днепр» уничтожил украинский опорный пункт на правом берегу Днепра на каховском направлении в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.

Источник: © РИА Новости

«На каховском направлении расчет кочующего миномета “Поднос” мотострелкового полка из состава группировки войск “Днепр” поразил опорный пункт ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области», — сообщили в оборонном ведомстве.

Благодаря габаритам и весу минометы «Поднос» могут транспортироваться в разобранном виде расчётами из трёх военнослужащих. Максимальная дальность стрельбы всеми имеющимися минами калибра 82 миллиметра составляет 6 километров.

У расчетов минометов буквально считанные минуты на занятие огневой позиции, вычисление исходных данных для стрельбы и произведения первого выстрела.

Исходя из поставленной задачи, минометный расчет может вести как беспокоящий огонь и держать противника в напряжении, так и вести прицельный огонь на подавление.

Несмотря на то, что до позиций ВСУ в лучшем случае несколько километров, минометный расчет работает без какой-либо суеты и спешки.

Разведка постоянно передаёт командованию новые цели, а минометчики, в свою очередь, в кратчайшее время приступают к нанесению огневых ударов по живой силе и лодкам противника, которые ежедневно пытаются высадиться и закрепиться в островной зоне Днепра.