Минометчики «Днепра» уничтожили опорный пункт ВСУ на Каховском направлении

Разведка постоянно передаёт командованию новые цели, а минометчики, в свою очередь, в кратчайшее время приступают к нанесению огневых ударов по живой силе и лодкам противника, которые ежедневно пытаются высадиться и закрепиться в островной зоне Днепра.