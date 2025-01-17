Минометчики «Днепра» уничтожили опорный пункт ВСУ на Каховском направлении

«На каховском направлении расчет кочующего миномета “Поднос” мотострелкового полка из состава группировки войск “Днепр” поразил опорный пункт ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области», — сообщили в оборонном ведомстве.
Благодаря габаритам и весу минометы «Поднос» могут транспортироваться в разобранном виде расчётами из трёх военнослужащих. Максимальная дальность стрельбы всеми имеющимися минами калибра 82 миллиметра составляет 6 километров.
У расчетов минометов буквально считанные минуты на занятие огневой позиции, вычисление исходных данных для стрельбы и произведения первого выстрела.
Исходя из поставленной задачи, минометный расчет может вести как беспокоящий огонь и держать противника в напряжении, так и вести прицельный огонь на подавление.
Несмотря на то, что до позиций ВСУ в лучшем случае несколько километров, минометный расчет работает без какой-либо суеты и спешки.
Разведка постоянно передаёт командованию новые цели, а минометчики, в свою очередь, в кратчайшее время приступают к нанесению огневых ударов по живой силе и лодкам противника, которые ежедневно пытаются высадиться и закрепиться в островной зоне Днепра.