Житель Заларинского района погиб в зоне СВО

В зоне спецоперации погиб житель Заларинского района Александр Ласкаев, сообщили irk.aif.ru в администрации района. Ему было 27 лет.
Прощание с военнослужащим прошло 13 декабря, но известно о его гибели стало только сейчас.
Александр Ласкаев родился в Тулуне в декабре 1996 года. Годом позже семья перебралась в Залари. Здесь он окончил школу и агропромышленный техникум, отучившись работал строителем. В 2026 году мужчина встретился с будущей женой, в браке у них родились сын и дочь. В апреле 2024 года заларинец решил отправиться в зону СВО, а в июле получил тяжёлые ранения, несовместимые с жизнью.
Ранее «АиФ-Иркутск» рассказывали о возвращении домой из плена шестерых военнослужащих из Приангарья.