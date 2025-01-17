Житель Заларинского района погиб в зоне СВО

Александр Ласкаев родился в Тулуне в декабре 1996 года. Годом позже семья перебралась в Залари. Здесь он окончил школу и агропромышленный техникум, отучившись работал строителем. В 2026 году мужчина встретился с будущей женой, в браке у них родились сын и дочь. В апреле 2024 года заларинец решил отправиться в зону СВО, а в июле получил тяжёлые ранения, несовместимые с жизнью.