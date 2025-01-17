Ка-52М уничтожил бронетехнику и личный состав ВСУ в Курском приграничье

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М, в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личного составу и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.
Отмечается, что лётчики армейской авиации выполняли боевую задачу по поддержке подразделений группировки «Север». Вертолётчики выпустили ракеты по заданным координатам и уничтожили бронированную технику, а также личный состав ВСУ.
«После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех целей ВСУ», — добавили в МО РФ.
Кроме того, ведомство опубликовало видеоролик, где показано, как машину готовят к вылету, в частности, загружают ракеты в пусковую установку, а также заряжают тепловые лопушки и крепят их к корпусу вертолёта. Также показано, как Ка-52М взлетает с аэродрома и добирается до точки нанесения удара. Демонстрируется выход ракет и противоракетный манёвр, который экипаж провёл после, а также возвращение на аэродром.