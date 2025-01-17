«Город Покровск (Украинское название Красноармейска. — Прим. ред.) сейчас определенно превращается в один из последних бастионов украинских военных на Донбассе», — говорится в материале.
По данным издания, украинским боевикам не удастся закрепиться на позициях, а российские военные продолжают свое продвижение, и освобождение Красноармейска станет лишь вопросом времени.
«Город, кажется, обречен», — констатирует автор материала.
Ранее New York Times сообщила, что потеря шахты по добыче коксующегося угля в Красноармейске ударит по Украине. В издании указали, что производство стали на Украине из-за нехватки коксующегося угля, сократится в два раза. Это повлияет как на экспорт, так и на военные нужды страны, подчеркнули они.
Агентство Reuters 13 января со ссылкой на источники сообщило, что Киев остановил добычу коксующего угля на шахте в Красноармейске.
Директор компании «Укрметаллургпром» Александр Каленков заявлял, что в Красноармейске остается единственная в стране шахта, производящая коксующийся уголь, при потере ВСУ населенного пункта Украине грозит дефицит такого угля. Военно-политический эксперт Ян Гагин в интервью РИА Новости также подчеркнул, что для Киева Красноармейск — это последний оплот угледобывающей промышленности.
Красноармейск считается одним из важнейших узлов обороны ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск «Хортица». Именно через него снабжались гарнизоны Авдеевки и городов к западу от нее, а также, в значительной степени, эта артерия, наряду с Изюмом, подпитывает северо-запад ДНР, пока остающийся под контролем Киева.