В Башкирии участникам СВО увеличат размер премий по программе жилстройсбережений

Программа в республике реализуется с 2014 года, в ней приняли участие более 6 тысяч жителей. На сегодняшний день общее число действующих вкладов составляет около 3 тысяч, сумма накопленных средств — более млрд рублей. В 2024 году на цели господдержки программы ЖСС из республиканского бюджета выделяли 185 млн рублей, в 2025 году предусмотрено порядка 135 млн рублей.