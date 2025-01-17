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В Башкирии участникам СВО увеличат размер премий по программе жилстройсбережений

В Башкирии планируют увеличить максимальный размер премий по программе жилищных строительных сбережений для участников СВО — с 5 тысяч до 7,5 тысячи рублей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил руководитель минстроя РБ Артем Ковшов.

Источник: Башинформ

Кроме того, накопленные деньги военнослужащие смогут направлять не только на погашение ранее полученной ипотеки, покупку или строительство дома, но и на его реконструкцию.

Напомним, программа «Жилстройсбережения» — ипотечно-накопительная система, где участники открывают вклады и делают регулярные взносы, а республика обеспечивает их софинансирование в размере до 30%, но не более 5 тысяч рублей в месяц. В дальнейшем у участников программы есть возможность получить низкую ставку по будущей ипотеке от 5,5 до 7% годовых.

Программа в республике реализуется с 2014 года, в ней приняли участие более 6 тысяч жителей. На сегодняшний день общее число действующих вкладов составляет около 3 тысяч, сумма накопленных средств — более млрд рублей. В 2024 году на цели господдержки программы ЖСС из республиканского бюджета выделяли 185 млн рублей, в 2025 году предусмотрено порядка 135 млн рублей.

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