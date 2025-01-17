В Башкирии участникам СВО увеличат размер премий по программе жилстройсбережений

Кроме того, накопленные деньги военнослужащие смогут направлять не только на погашение ранее полученной ипотеки, покупку или строительство дома, но и на его реконструкцию.
Напомним, программа «Жилстройсбережения» — ипотечно-накопительная система, где участники открывают вклады и делают регулярные взносы, а республика обеспечивает их софинансирование в размере до 30%, но не более 5 тысяч рублей в месяц. В дальнейшем у участников программы есть возможность получить низкую ставку по будущей ипотеке от 5,5 до 7% годовых.
Программа в республике реализуется с 2014 года, в ней приняли участие более 6 тысяч жителей. На сегодняшний день общее число действующих вкладов составляет около 3 тысяч, сумма накопленных средств — более млрд рублей. В 2024 году на цели господдержки программы ЖСС из республиканского бюджета выделяли 185 млн рублей, в 2025 году предусмотрено порядка 135 млн рублей.