Омских волонтёров вынудили платить за пустырь в Сызрани

«Мы попытались объяснить ситуацию, сказали, что уже внесли плату, а о том, что парковка платная и для тех, кто проживает в мотеле, нам никто не сообщил. Но, увидев, что мы одеты в камуфляжную форму, он принял нас за военных и заявил, что наш доход позволяет нам легко за всё платить, его слова были: “У вас деньги есть, не 20 тысяч получаете”, — рассказывает волонтёр Валерий. — Не стали спорить, отдали деньги, и он уехал».