Омских волонтёров вынудили платить за пустырь в Сызрани

Волонтёры Таврического района, известные в Омском регионе как добровольцы, ремонтирующие и доставляющие автомобили на СВО, в очередной раз отправились в зону спецоперации. В дальней дороге омичам пришлось столкнуться с хамством.
Своей историей они поделились с omsk.aif.ru.
Не пятизвёздочно гостеприимны.
Путь из Сибири «за ленточку» не ближний: чтобы добраться до места назначения, у волонтёров уходит несколько дней и всегда встречаются непредвиденные ситуации; бывает, подводят машины, а случается, что и люди могут подпортить настроение. Так произошло на этот раз.
В Самарской области сломался один из автомобилей. Ребятам пришлось сделать вынужденную остановку, добрались до ближайшего на трассе пятизвёздочного мотеля «Вояж», но, как оказалось, гостеприимство здесь не потянуло даже на тройку.
Волонтёры оплатили ночлег, машины оставили на стоянке, больше напоминающей пустырь, сломанный УАЗ загнали на эстакаду и решили отдохнуть, а ремонт начать на рассвете. Но к гостям вышел хозяин гостиницы и в грубой форме потребовал оплатить парковку либо убрать машины с территории.
«Не 20 тысяч получаете».
«Мы попытались объяснить ситуацию, сказали, что уже внесли плату, а о том, что парковка платная и для тех, кто проживает в мотеле, нам никто не сообщил. Но, увидев, что мы одеты в камуфляжную форму, он принял нас за военных и заявил, что наш доход позволяет нам легко за всё платить, его слова были: “У вас деньги есть, не 20 тысяч получаете”, — рассказывает волонтёр Валерий. — Не стали спорить, отдали деньги, и он уехал».
Но на этом история не закончилась: «поговорить по душам» с гостями вышел охранник, заподозривший, что они якобы повредили стоящий на территории ангар. Велел убираться, грозя полицией. Стражами правопорядка ребят пугать смысла нет — не раз они встречали на своём пути людей в погонах и попадали под проверки документов на перегоняемые машины и перевозимые грузы. С этим у волонтёров всё в порядке. Парни уехали, но не потому, что испугались проблем с законом.
Маленькая победа.
«Очень неприятно было оказаться в такой ситуации. Делаем общее дело, помогаем ребятам “за ленточкой”, приближаем как можем победу, а рядом оказываются такие равнодушные люди, — говорит волонтёр. — Поделились этой историей с друзьями-волонтёрами из других городов. Через несколько часов нам пришли извинения от администрации города, где произошёл этот инцидент. Это маленькая победа, но победа над теми, кто не замечает, что в стране беда».
Администрация Сызрани принесла свои извинения омским волонтёрам, а негостеприимный владелец мотеля предложил вернуть деньги.
Четыре машины: три УАЗа и ВАЗ-2110, а также спецоборудование в ближайшее время будут переданы участникам СВО. Гуманитарный груз волонтёры развезут на склады Курской и Белгородской областей, Запорожья, ДНР и ЛНР.