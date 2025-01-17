В Пермском крае похоронят погибшего на СВО 43-летнего бойца Игоря Шумкова

Похороны 43-летнего бойца Игоря Шумкова, погибшего на специальной военной операции, пройдут в Пермском крае.
О гибели жителя Прикамья стало известно утром 17 января из сообщества администрации Александровского муниципального округа. Как рассказали в муниципалитете, мужчина погиб в конце декабря 2024 года, за пять дней до Нового года.
«Официально подтвердилось известие о гибели нашего земляка. В ходе проведения специальной военной операции
Похороны 43-летнего военнослужащего пройдут в Александровске 20 января. Прощание с мужчиной состоится в Городском дворце культуры в 10 часов утра. После этого Игоря Шумкова похоронят на местном городском кладбище. Администрация округа также выразила соболезнования близким погибшего мужчины.
«Администрация Александровского муниципального округа выражает глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибшего. Это невосполнимая утрата и общая скорбь», — заключили в муниципалитете.