Житель Севастополя пересылал Киеву данные о ПВО

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв — РИА Новости Крым. В отношении жителя Севастополя возбуждено уголовное дело о госизмене за передачу украинской военной разведке сведений о расположении средств ПВО и подразделений Черноморского флота. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.