Житель Севастополя пересылал Киеву данные о ПВО

«Установлено, что житель города Севастополя инициативно вступил в чат-контакт иностранного мессенджера Telegram, координируемый главным управлением разведки министерства обороны Украины для ведения в России разведывательной и диверсионно-террористической деятельности», — говорится в сообщении.
По заданию украинской спецслужбы задержанный собирал информацию о местоположении постов воздушного наблюдения, ПВО, подразделений Черноморского флота в Севастополе и передавал эти сведения украинским кураторам. Информация предназначалась для последующего нанесения противником ударов по российским военным объектам.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса РФ (государственная измена). По решению суда мужчина заключен под стражу. Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное заключение.