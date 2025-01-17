Площадь пожара на нефтебазе под Воронежем достигла 2,8 тысячи квадратов

В четверг губернатор региона Александр Гусев сообщил, что минувшей ночью территорию трех районов Воронежской области атаковали более 10 БПЛА. Большая часть из них пришлась на нефтебазу в Лискинском районе. Пострадавших нет, также, по предварительным данным, имущество граждан не пострадало. Губернатор отметил, что на первоначальном этапе тушение пожара усложняла угроза повторных атак на объект. Борьбу с огнем на нескольких резервуарах начали усиленные пожарные расчеты. Были направлены дополнительные силы из двух соседних регионов. Гусев подчеркивал, что угрозы населению нет, и на доступность ГСМ в Воронежской области ситуация никак не повлияет.