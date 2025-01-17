В Лискинском районе после атаки БПЛА введен режим ЧС: крещенские купания отменены

По данным РИА Новости, пожару присвоен наивысший номер сложности. Его площадь к настоящему моменту охватила порядка 2,8 тыс. кв. м. Таким образом Лискинский район стал уже третьим, где отказались от проведения купаний на Крещение. До этого соответствующее решение в связи со сложной оперативной обстановкой приняли в администрациях Бобровского и Бутурлиновского районов. В Воронеже купания должны пройти в привычном формате. Однако из-за аномально теплой погоды число купелей в региональном центре в этом году сократили.