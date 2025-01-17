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В Лискинском районе после атаки БПЛА введен режим ЧС: крещенские купания отменены

Власти Лискинского района сообщили об отмене крещенских купаний на открытых водоемах в ночь с 18 на 19 января в связи с введением режима ЧС после атаки беспилотников на местную нефтебазу. Соответствующее информация была озвучена властями днем в пятницу.

Больше десятка дронов атаковали Воронежскую область в ночь с 15 на 16 января. При этом основной удар пришелся именно на объект в Лискинском районе. Люди не пострадали, однако на территории нефтебазы начался пожар. Возгорание продолжают тушить до сих пор.

По данным РИА Новости, пожару присвоен наивысший номер сложности. Его площадь к настоящему моменту охватила порядка 2,8 тыс. кв. м. Таким образом Лискинский район стал уже третьим, где отказались от проведения купаний на Крещение. До этого соответствующее решение в связи со сложной оперативной обстановкой приняли в администрациях Бобровского и Бутурлиновского районов. В Воронеже купания должны пройти в привычном формате. Однако из-за аномально теплой погоды число купелей в региональном центре в этом году сократили.

МЧС