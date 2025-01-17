Армия поблагодарила омского губернатора Хоценко за поддержку в решении задач СВО

«Жители региона, омские предприятия и учреждения на постоянной основе осуществляют сбор и доставку гуманитарных грузов бойцам на территорию ЛНР и ДНР. Правительство Омской области организует эту работу через региональные гуманитарные центры и формирует гуманитарные конвои», — говорится в официальном сообщении.
Отмечается, что в благодарственном письме от армии говорится, что отзывчивость и поддержка омичей способствует повышению боевого духа военнослужащих и укрепляет уверенность в нашей общей Победе.