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Армия поблагодарила омского губернатора Хоценко за поддержку в решении задач СВО

Командование и личный состав артиллерийских подразделений в зоне специальной военной операции выразили благодарность губернатору Омской области Виталию Хоценко за гуманитарную помощь воинским частям, защищающим Донецкую и Луганскую народные республики. Об этом в пятницу, 17 января 2025 года, сообщили в пресс-службе правительства Омской области.

«Жители региона, омские предприятия и учреждения на постоянной основе осуществляют сбор и доставку гуманитарных грузов бойцам на территорию ЛНР и ДНР. Правительство Омской области организует эту работу через региональные гуманитарные центры и формирует гуманитарные конвои», — говорится в официальном сообщении.

Отмечается, что в благодарственном письме от армии говорится, что отзывчивость и поддержка омичей способствует повышению боевого духа военнослужащих и укрепляет уверенность в нашей общей Победе.