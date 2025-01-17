Армия поблагодарила омского губернатора Хоценко за поддержку в решении задач СВО

Командование и личный состав артиллерийских подразделений в зоне специальной военной операции выразили благодарность губернатору Омской области Виталию Хоценко за гуманитарную помощь воинским частям, защищающим Донецкую и Луганскую народные республики. Об этом в пятницу, 17 января 2025 года, сообщили в пресс-службе правительства Омской области.