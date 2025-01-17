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В Курской области за две недели освободили четыре населенных пункта

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Подразделения российских войск за две недели января освободили четыре населенных пункта в Курской области, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«За две недели января в ходе наступательных действий подразделениями группировки войск “Север” освобождены четыре населенных пункта — Александрия, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что при их освобождении отличились воинские части и подразделения 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ, 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ, 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ, 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота, а также 1427-го мотострелкового полка.