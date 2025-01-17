​​​​​​​ Главное из брифинга Минобороны 11−17 января 2025 года: сводка за неделю

За прошедшую неделю Вооруженные Силы России нанесли восемь групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА. Среди пораженных целей: важные объекты газо-энергетической инфраструктуры Украины, задействованные в работе военно-промышленного комплекса, база горючего и военные аэродромы. Также удары нанесены по цехам сборки, местам хранения ударных дронов, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.