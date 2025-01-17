По объектам ВПК и аэродромам Украины нанесли восемь групповых ударов
За прошедшую неделю Вооруженные Силы России нанесли восемь групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА. Среди пораженных целей: важные объекты газо-энергетической инфраструктуры Украины, задействованные в работе военно-промышленного комплекса, база горючего и военные аэродромы. Также удары нанесены по цехам сборки, местам хранения ударных дронов, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.
ВС РФ освободили восемь населенных пунктов в Харьковской области и ДНР
Военнослужащие «Западной» группировки взяли под контроль села Калиново в Харьковской области и Терны в ДНР.
В Донецкой Народной Республике бойцы «Центральной» группировки освободили населенные пункты Шевченко, Песчаное, Украинка и Славянка, подразделений «Востока» взяли под контроль село Нескучное, военнослужащие группировки «Юг» — село Янтарное.
Подразделения «Севера» продвинулись в Харьковской области
Бойцы «Северной» группировки нанесли поражение четырем бригадам противника в Харьковском направлении.
За неделю в зоне ответственности группировки (на Курском и на Харьковском направлении) потери противника составили: порядка 2 225 военнослужащих, десять танков, 71 боевая бронированная машина, 70 автомобилей, 34 орудия полевой артиллерии.
Потери противника в зоне действия «Запада» составили порядка 3 300 человек
В течение недели военнослужащие «Западной» группировки нанесли поражение 11 бригадам противника.
Потери ВСУ в живой силе достигли 3 300 человек. Также российские бойцы уничтожили: четыре танка, 27 боевых бронированных машин, 72 автомобиля, 44 орудия полевой артиллерии, девять станций радиоэлектронной борьбы и 15 складов боеприпасов.
Бойцы группировки «Юг» противостояли 15 бригадам ВСУ
Подразделения «Южной» группировки нанесли поражение 15 бригадам противника.
За неделю на данном направлении ВСУ потеряли свыше 1 655 военнослужащих, два танка, 22 боевые бронированные машины, 31 автомобиль, 20 орудий полевой артиллерии, семь складов боеприпасов.
Группировка «Центр» продвинулась в глубину обороны противника
Подразделения группировки «Центр» в течение недели нанесли поражение 15 бригадам противника, в том числе штурмовой бригаде «Лють» национальной полиции Украины.
Потери ВСУ превысили 3 770 военнослужащих. Также противник лишился шести танков, 29 боевых бронированных машин, 27 автомобилей и 45 орудий полевой артиллерии.
Группировка «Восток» продвинулась в ДНР
Подразделения «Восточной» группировки войск нанесли поражение 11 украинским формированиям.
Потери противника в живой силе составили порядка 1 445 человек. Также ВС РФ уничтожили: четыре танка, семь боевых бронированных машин, 48 автомобилей, 18 орудий полевой артиллерии, два склада боеприпасов.
Бойцы «Днепра» уничтожили пять складов боеприпасов ВСУ
Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели поразили восемь украинских бригад.
«ВСУ потеряли до 550 военнослужащих, боевую бронированную машину, 49 автомобилей, 20 орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов», — сообщили в Минобороны РФ.
Результаты работы средств ПВО за неделю
В течение недели российские средства противовоздушной обороны сбили 12 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, восемь крылатых ракет воздушного базирования «Storm Shadow» производства Великобритании, семь управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции, 48 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 747 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.