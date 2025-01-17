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​​​​​​​ Главное из брифинга Минобороны 11−17 января 2025 года: сводка за неделю

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО с 11 по 17 января на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

По объектам ВПК и аэродромам Украины нанесли восемь групповых ударов

За прошедшую неделю Вооруженные Силы России нанесли восемь групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА. Среди пораженных целей: важные объекты газо-энергетической инфраструктуры Украины, задействованные в работе военно-промышленного комплекса, база горючего и военные аэродромы. Также удары нанесены по цехам сборки, местам хранения ударных дронов, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

ВС РФ освободили восемь населенных пунктов в Харьковской области и ДНР

Военнослужащие «Западной» группировки взяли под контроль села Калиново в Харьковской области и Терны в ДНР.

В Донецкой Народной Республике бойцы «Центральной» группировки освободили населенные пункты Шевченко, Песчаное, Украинка и Славянка, подразделений «Востока» взяли под контроль село Нескучное, военнослужащие группировки «Юг» — село Янтарное.

Подразделения «Севера» продвинулись в Харьковской области

Бойцы «Северной» группировки нанесли поражение четырем бригадам противника в Харьковском направлении.

За неделю в зоне ответственности группировки (на Курском и на Харьковском направлении) потери противника составили: порядка 2 225 военнослужащих, десять танков, 71 боевая бронированная машина, 70 автомобилей, 34 орудия полевой артиллерии.

Потери противника в зоне действия «Запада» составили порядка 3 300 человек

В течение недели военнослужащие «Западной» группировки нанесли поражение 11 бригадам противника.

Потери ВСУ в живой силе достигли 3 300 человек. Также российские бойцы уничтожили: четыре танка, 27 боевых бронированных машин, 72 автомобиля, 44 орудия полевой артиллерии, девять станций радиоэлектронной борьбы и 15 складов боеприпасов.

Бойцы группировки «Юг» противостояли 15 бригадам ВСУ

Подразделения «Южной» группировки нанесли поражение 15 бригадам противника.

За неделю на данном направлении ВСУ потеряли свыше 1 655 военнослужащих, два танка, 22 боевые бронированные машины, 31 автомобиль, 20 орудий полевой артиллерии, семь складов боеприпасов.

Группировка «Центр» продвинулась в глубину обороны противника

Подразделения группировки «Центр» в течение недели нанесли поражение 15 бригадам противника, в том числе штурмовой бригаде «Лють» национальной полиции Украины.

Потери ВСУ превысили 3 770 военнослужащих. Также противник лишился шести танков, 29 боевых бронированных машин, 27 автомобилей и 45 орудий полевой артиллерии.

Группировка «Восток» продвинулась в ДНР

Подразделения «Восточной» группировки войск нанесли поражение 11 украинским формированиям.

Потери противника в живой силе составили порядка 1 445 человек. Также ВС РФ уничтожили: четыре танка, семь боевых бронированных машин, 48 автомобилей, 18 орудий полевой артиллерии, два склада боеприпасов.

Бойцы «Днепра» уничтожили пять складов боеприпасов ВСУ

Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели поразили восемь украинских бригад.

«ВСУ потеряли до 550 военнослужащих, боевую бронированную машину, 49 автомобилей, 20 орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов», — сообщили в Минобороны РФ.

Результаты работы средств ПВО за неделю

В течение недели российские средства противовоздушной обороны сбили 12 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, восемь крылатых ракет воздушного базирования «Storm Shadow» производства Великобритании, семь управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции, 48 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 747 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.