Минобороны РФ предупредило о скором ответе на ракетную атаку на Белгород

В ведомстве подчеркнули, что ответ от российской стороны не заставит себя долго ждать.
— В ходе противовоздушного боя все ракеты сбиты. Жертв и разрушений нет. Минобороны России предпримет меры по нанесению ответного удара, — говорится в сводке министерства в Telegram-канале.
17 января СМИ сообщили, что ВСУ нанесли удар по Белгородской области с использованием американских дальнобойных ракет ATACMS. Отмечается, что Киев выпустил пять баллистических ракет по российскому региону и российские средства ПВО смогли перехватить все воздушные объекты, однако фрагменты нанесли ущерб нескольким зданиям.
Российские регионы ночью 14 января подверглись самой массированной атаке со стороны ВСУ в 2025 году. ПВО сбила над территорией страны более 200 дронов и пять баллистических ракет класса «земля — земля» ATACMS. В этот же день в Сети опубликовали видео мощного взрыва украинского беспилотника, сбитого ПВО над Энгельсом.