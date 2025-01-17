Минобороны РФ предупредило о скором ответе на ракетную атаку на Белгород

Российские регионы ночью 14 января подверглись самой массированной атаке со стороны ВСУ в 2025 году. ПВО сбила над территорией страны более 200 дронов и пять баллистических ракет класса «земля — земля» ATACMS. В этот же день в Сети опубликовали видео мощного взрыва украинского беспилотника, сбитого ПВО над Энгельсом.