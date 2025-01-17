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Рогов рассказал, сколько осталось до окружения ВСУ в Великой Новоселке

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв — РИА Новости. До смыкания кольца окружения вокруг гарнизона ВСУ в Великой Новоселке ДНР осталось около двух километров, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Источник: © РИА Новости

Ранее Рогов сообщал, что основной маршрут поставок боеприпасов и резервов ВСУ в поселок Великая Новоселка перерезан, противник вынужден использовать второстепенные проселочные дороги. Сам поселок находится в полуокружении, а противник практически блокирован.

«До полного смыкания кольца окружения, в которое попал гарнизон ВСУ в Великой Новоселке, осталось около двух километров. Но и тот узкий участок уже очень плотно простреливается нашей армией», — сказал Рогов.

По его словам, гарнизон ВСУ в Великой Новоселке обречен.

В Минобороны РФ в среду отмечали, что вся территория на подступах к Великой Новоселке уже находится под постоянным огневым контролем российских войск.

Времевское направление проходит на стыке Запорожской области и ДНР. В Великой Новоселке находится крупный командный и логистический пункт противника.