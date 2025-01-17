Российские бойцы подняли триколор во Времевке в ДНР

«Наши бойцы штурмовых подразделений мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии группировки “Восток” продвинулись и закрепились на позициях. В селе на здании по улице Партизанской перед мостом установлен российский флаг», — сказал он.
Накануне Рогов сообщал, что российские войска вошли на окраины Времевки, начались бои за освобождение села от оккупации ВСУ.
Минобороны накануне также заявляло, что подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям ВСУ в районах некоторых населенных пунктов, в том числе Времевки. Противник потерял до 240 военнослужащих.
Времевка находится юго-западнее Великой Новоселки, где расположен крупный командный и логистический пункт противника.
В 2024 году Вооруженные силы России значительно активизировали наступательные действия в зоне спецоперации.
В частности, 6 января Минобороны сообщило об освобождении Курахово. Этот город находится в 46 километрах от Донецка и имеет важное оперативное значение.
Как подчеркивал глава ДНР Денис Пушилин, Курахово было важнейшим пунктом в обороне противника. ВСУ превратили город в очень серьезный укрепрайон, сопоставимый по значимости с Авдеевкой или Угледаром.
Также российские военные продвигаются и на всех остальных направлениях в зоне спецоперации. Кроме того, армия успешно выбивает с позиций украинских боевиков, вторгнувшихся в Курскую область.