Ход операции по уничтожению ВСУ
Потери ВСУ за сутки составили свыше 230 человек, танк, три бронетранспортера, в том числе два БТР Stryker производства США, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, четыре артиллерийских орудия и миномет.
С начала боевых действий на Курском направлении Киев потерял свыше 52 450 человек. Уничтожено 304 танка, 231 боевая машина пехоты, 173 бронетранспортера, 1 562 боевых бронированных машин, 1 493 автомобилей, 371 артиллерийское орудие, 44 пусковых установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов.
Минобороны впервые раскрыло, какую часть Курской области заняли ВСУ
Минобороны РФ заявило, что в Курской области освобождено 63,2% ранее занятой ВСУ территории. Российские войска наступают на всех направлениях, противник несет потери и отступает.
В Курской области за две недели освободили четыре населенных пункта
Российские войска освободили четыре населенных пункта в Курской области за две недели января: Александрия, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое.
Военные сообщили о попытке ВСУ вырваться из блокады в Курской области
ВСУ попытались вырваться из блокады в Курской области с контратакой в направлении Бердина, но были отброшены с большими потерями. Наступление остановили подразделения «Ахмат» 42-й гвардейской мотострелковой дивизии и 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ.
Уничтожена группа сил специальных операций ВСУ
14 января у границы Курской области были уничтожены несколько штурмовых групп 225-го отдельного батальона ВСУ, набранных из бывших заключенных. У границы Курской области уничтожена группа украинских военных из сил специальных операций.