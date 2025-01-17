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Отражение вторжения ВСУ в Курской области: последние новости на 17 января 2025 года

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа 2024 года. За это время потери ВСУ на Курском направлении составили более 52 450 человек. Операция российских войск продолжается. Редакция Новостей Mail собрала актуальную информацию о ситуации в Курской области на 17 января 2025 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Ход операции по уничтожению ВСУ

Источник: РИА "Новости"

Потери ВСУ за сутки составили свыше 230 человек, танк, три бронетранспортера, в том числе два БТР Stryker производства США, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, четыре артиллерийских орудия и миномет.

С начала боевых действий на Курском направлении Киев потерял свыше 52 450 человек. Уничтожено 304 танка, 231 боевая машина пехоты, 173 бронетранспортера, 1 562 боевых бронированных машин, 1 493 автомобилей, 371 артиллерийское орудие, 44 пусковых установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов.

Минобороны впервые раскрыло, какую часть Курской области заняли ВСУ

Минобороны РФ заявило, что в Курской области освобождено 63,2% ранее занятой ВСУ территории. Российские войска наступают на всех направлениях, противник несет потери и отступает.

В Курской области за две недели освободили четыре населенных пункта

Источник: РИА "Новости"

Российские войска освободили четыре населенных пункта в Курской области за две недели января: Александрия, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое.

Военные сообщили о попытке ВСУ вырваться из блокады в Курской области

Источник: AP 2024

ВСУ попытались вырваться из блокады в Курской области с контратакой в направлении Бердина, но были отброшены с большими потерями. Наступление остановили подразделения «Ахмат» 42-й гвардейской мотострелковой дивизии и 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ.

Уничтожена группа сил специальных операций ВСУ

14 января у границы Курской области были уничтожены несколько штурмовых групп 225-го отдельного батальона ВСУ, набранных из бывших заключенных. У границы Курской области уничтожена группа украинских военных из сил специальных операций.