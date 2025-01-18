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В Смоленской области сбили пять украинских БПЛА

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавлены пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Смоленской областью. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин в Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня средствами РЭБ Министерства обороны России пресечена атака пяти украинских БПЛА на территории Починковского района. По предварительной информации, в результате падения сбитых беспилотных летательных аппаратов на земле жертв и разрушений нет», — написал он.