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Губернатор Анохин: пять украинских БПЛА сбиты в Смоленской области

Падение сбитых аппаратов не привело к пострадавшим или разрушениям на земле.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

В Смоленской области были уничтожены пять украинских беспилотников, сообщил губернатор Василий Анохин.

По его словам, атака на Починковский район была предотвращена благодаря действиям средств радиоэлектронной борьбы, задействованных Министерством обороны России.

Глава региона уточнил, что, согласно предварительным данным, падение сбитых аппаратов не привело к пострадавшим или разрушениям на земле.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что БПЛА атаковали региональное промышленное предприятие, в результате чего произошло возгорание на его территории.