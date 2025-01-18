В Тульской области власти объявили опасность атаки БПЛА

В Тульской области объявлено предупреждение о возможной угрозе атаки беспилотников, о чем сообщили в Telegram-канале регионального министерства безопасности.
В опубликованном в 0:44 по московскому времени сообщении говорится об опасности использования беспилотных летательных аппаратов на территории региона.
Властями было рекомендовано местным жителям и гостям области сохранять повышенную осторожность и внимательность.
Ранее в Брянской области силами ПВО были уничтожены еще два беспилотника самолетного типа.