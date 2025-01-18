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Губернатор Калужской области сообщил об уничтожении семи беспилотников в регионе

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили семь беспилотников над Кировским районом Калужской области. Об этом 18 января сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня ночью силами ПВО на территории Кировского района были уничтожены семь БПЛА», — написал он в своем Telegram-канале.

Шапша указал, что в результате уничтожения один из беспилотников упал на нежилое строение, возникшее возгорание было ликвидировано спасательными службами. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее, 17 января, Шапша сообщил, что в Калужской области из-за атаки БПЛА произошло возгорание на промпредприятии. Он уточнил, что на месте происшествия работает оперативная группа. По предварительным данным, пострадавших нет.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.