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Богомаз: в Брянской области уничтожены еще два БПЛА ВСУ

Инцидент не привел к жертвам или разрушениям.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении еще двух беспилотных летательных аппаратов в регионе.

По его информации, инцидент не привел к жертвам или разрушениям. Также уточняется, что на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

В 00:54 по московскому времени он отметил, что силы ПВО России сбили два БПЛА самолетного типа, которые находились в воздушном пространстве области.

Ранее в Тульской области было объявлено предупреждение о возможной угрозе атаки беспилотников.