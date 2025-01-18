Богомаз: в Брянской области уничтожены еще два БПЛА ВСУ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении еще двух беспилотных летательных аппаратов в регионе.
По его информации, инцидент не привел к жертвам или разрушениям. Также уточняется, что на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.
В 00:54 по московскому времени он отметил, что силы ПВО России сбили два БПЛА самолетного типа, которые находились в воздушном пространстве области.
Ранее в Тульской области было объявлено предупреждение о возможной угрозе атаки беспилотников.