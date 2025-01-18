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Марочко рассказал о продвижении ВС РФ у Новоегоровки

ЛУГАНСК, 18 января. /ТАСС/. Российские военнослужащие продвинулись у Новоегоровки Луганской Народной Республики, подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются не допустить окружения своей группировки, поскольку окажутся «в очень трудном положении». Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Источник: РИА "Новости"

«Есть небольшие успехи у наших войск в районе Новоегоровки, небольшое продвижение. Противник пытается не допустить продвижения и захвата Новоегоровки, потому что тогда, по сути, вся группировка, которая находится в этой агломерации, окажется в очень трудном положении. Даже на данный момент противник уже ощущает на себе всю огневую мощь нашей артиллерии, ВКС работают периодически в этом районе, также работают и наши малые мобильные группы», — сказал он.

Сейчас у Новоегоровки «идет активная фаза боевых действий», отметил собеседник агентства.

5 января Марочко сообщал ТАСС, что российским войскам осталось освободить четыре населенных пункта ЛНР: Новолюбовку, Новоегоровку, Петровское и Белогоровку.