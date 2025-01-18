Марочко рассказал о продвижении ВС РФ у Новоегоровки

«Есть небольшие успехи у наших войск в районе Новоегоровки, небольшое продвижение. Противник пытается не допустить продвижения и захвата Новоегоровки, потому что тогда, по сути, вся группировка, которая находится в этой агломерации, окажется в очень трудном положении. Даже на данный момент противник уже ощущает на себе всю огневую мощь нашей артиллерии, ВКС работают периодически в этом районе, также работают и наши малые мобильные группы», — сказал он.