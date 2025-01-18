Что помогает бывшему детдомовцу в зоне СВО

«Знаете, там, по сути, неважно, кто ты, в какой должности. Ты должен уметь всё — сегодня ты повар, завтра штурмовик, послезавтра водитель. Мы многозадачные. Команда поступила — разбейся, но выполни! Рядом со мной парни со всех уголков нашей необъятной России», — говорит боец СВО с позывным «Фартовый», бывший детдомовец, побывавший недавно в краткосрочном отпуске.
Патриотизм без пафоса.
Ольга Чернышева, корреспондент krsk.aif.ru: Роман, расскажите о себе, о своём решении пойти на СВО.
Роман: Если коротко, родился я в Красноярске, а в Ермаковское переехал в возрасте тринадцати лет. Так сложились жизненные обстоятельства. Воспитывался в детском доме, после окончания первой Ермаковской школы поступил в местное училище, получил профессию тракториста-механика. Хотя в школьные годы мечтал быть военным. Ну вот, в некотором роде моя мечта сбылась. Что повлияло на решение пойти на СВО? Чувство патриотизма. И это не пафос, это правда. Подписал контракт в конце февраля 2024 года, и через три месяца после учебки поехал на место дислокации — на Донецкое направление, откуда, собственно, мы и выходим на боевые задания.
— У вас сложилось боевое братство?
— Да, без этого нельзя. Чтобы успешно выполнять задачи, у нас должно быть взаимодействие между собой. Какие-то эмоции, обиды уходят в никуда, всё это быстро забывается. Ты понимаешь, что завтра вам спиной к спине сражаться, держаться вместе, поэтому лишних эмоций нет. Бывает, что у кого-то случается паника, у кого-то страх, но мы стараемся друг друга поддерживать, в чувство приводить.
— Как приводите в чувство?
— Разные способы есть. Если у человека жуткая паника, говорить бессмысленно, он вряд ли что-то поймёт. Лучшее решение — хорошенько надавать ему по щекам. Всё, тогда уже он более-менее приходит в себя, начинает понимать, и уже можно говорить. А страх — это естественное состояние, и на самом деле это хорошо, что он присутствует, это нормально. Главное — контролировать ту стадию, когда страх переходит в панику.
— А вы паниковали?
— Слава богу, нет, ни разу панике не поддавался. С холодной головой старался относиться ко всему.
— Вы говорите, что должны уметь выполнить любую поставленную боевую задачу. Какая была самой трудной?
— Наверное, когда была боевая ситуация, и мы с автоматами на «Брэдли» (американская боевая машина) шли. И, кстати, успешно захватили, без единой потери.
Бой с невидимым противником.
— В беседе многие бойцы говорили, что в основном сейчас идёт война технологий. Напрямую лицом к лицу с противником не всегда воюешь.
— Первое, что мы видим, — дроны. Разных видов — разведчики, «птички» со сбросами, есть более тяжёлые, модернизированные, которые уже летают с пулемётами, автоматами. Страшное дело. По факту ты можешь ни разу за несколько боевых заданий не увидеть противника в лицо, но ты уже ведёшь с ним конкретный бой.
Конечно, и лицом к лицу с противником приходится встречаться. И знаете, по глазам видно, кто наёмник, а кто мобилизованный. У наёмников пустота в глазах, ни страха, ничего, просто есть цель. А мобилизованные — базовые солдаты, у них страх в глазах, им страшно, они не хотят этого всего. Многие из них сдаются, даже не сделав ни одного выстрела. Говорят, что им это не нужно. Тех, кто сдаётся в плен, мы разоружаем, сдаём командованию.
— Роман, почему ваш позывной — «Фартовый»?
— Когда мы приехали в учебку, от командира роты поступила задача придумать всем позывной. Я думал-думал: надо что-то такое — фартовое. В голову пришло «Кот», потому что у него девять жизней. В магазине купил себе шеврон с позывным «Кот». Пришёл в расположение, показал своему товарищу, а он говорит: «Слушай, дружище, я себе уже позывной “Кот” взял. У меня всё-таки фамилия Котов». Конечно, мне пришлось ему уступить.
Звоню жене, Алёне, прошу её придумать что-то такое фартовое. Она мне отвечает: «Ну и возьми позывной “Фартовый”». А я думаю: как-то неудобно, слишком пафосно. На следующий день на полигоне командир меня спрашивает: «Готов?» Я отвечаю: «Готов!» «Позывной?» Говорю: «Нет позывного». Командир: «Минута, чтобы придумать позывной!» Я отстрелялся за это время, возвращаюсь. «Позывной, боец?» Отвечаю: «Фартовый!» Вот так и получил свой позывной.
— В бою не место курьёзам, но всё же. Было что-то такое, о чём со смехом можете вспомнить?
— Конечно, там совсем не до смеха, но мы находим время и посмеяться. Был у нас такой случай. Начался миномётный обстрел, нашего товарища оглушило, и он немножко потерял рассудок. В панике побежал не в ту сторону, в окоп к противнику. Там его приняли за своего, угостили чаем, отпоили, дали покурить. Когда наш боец пришёл в себя и понял, где он и у кого, дал дёру назад. Мы тогда сильно смеялись. Я ему сказал: «Так это у тебя должен быть мой позывной — “Фартовый”!».
Комочек счастья.
— А четвероногие однополчане у вас есть?
— Да, конечно, сейчас и фотографии вам покажу. На базе с нами живут несколько котят, сейчас, конечно, уже подросли. Такие красивые! Есть кот Тима, так он даже получил боевое ранение на задании. Миномёт ударил по зданию, и оно обрушилось. Осколки в кота попали. Мы его зажгутовали, перебинтовали, обработали — всё, как положено. Ничего, сейчас уже всё замечательно, бегает.
— Почему рядом с бойцами коты? Они вам там душу греют?
— Да, это маленький комочек счастья. Погладишь его — и спокойнее становится. Да просто посмотришь на него, и дом вспоминаешь. У меня ведь дома тоже котёнок есть, Тима. Конечно, сейчас он уже большой упитанный кот.
— Обязательно ребятам задаю вопрос о волонтёрах, о гуманитарной помощи. Это всё не зря, это важно?
— То, что делают наши волонтёры, это реально «Своих не бросаем!». Они проделывают колоссальную работу. Мы получаем от них лекарства, обмундирование, стройматериалы, технику, всё, что там так необходимо! И письма детей — это тоже комочек счастья, который нам греет душу! Всем им огромное спасибо! И в госпитале, где я лежал после ранения, работали волонтёры, парни, девушки — все молодцы! Выкладываются на сто процентов. Они с ранеными как с маленькими детьми носятся. Все с улыбкой, с сердечным отношением!
И ещё я всегда говорю: очень важно, чтобы тебя кто-то ждал дома! Если тебя кто-то ждёт дома, ты горы свернёшь, сделаешь невозможное, но вернёшься! Пусть это будет жена, сестра. Хоть кот, серьёзно! Ты уже знаешь, что дома тебя ждёт этот маленький комочек счастья, и ты вернёшься обязательно!
— Сейчас, находясь в отпуске, кому бы ты хотел сказать спасибо?
— Я вспоминаю добрым словом и с теплотой очень многих! И благодарен всем! Но всё-таки хочу сказать слова благодарности своей воспитательнице из детского дома Ольге Владимировне Володиной. Это та женщина, которая больше всех хотела, чтобы мы выросли хорошими людьми, чтобы встали на ноги, получили образование, профессию. Ольга Владимировна — очень хороший и добрый человек, и спасибо ей за это!