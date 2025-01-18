Что помогает бывшему детдомовцу в зоне СВО

— Конечно, там совсем не до смеха, но мы находим время и посмеяться. Был у нас такой случай. Начался миномётный обстрел, нашего товарища оглушило, и он немножко потерял рассудок. В панике побежал не в ту сторону, в окоп к противнику. Там его приняли за своего, угостили чаем, отпоили, дали покурить. Когда наш боец пришёл в себя и понял, где он и у кого, дал дёру назад. Мы тогда сильно смеялись. Я ему сказал: «Так это у тебя должен быть мой позывной — “Фартовый”!».