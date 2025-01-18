В Тульской области загорелась емкость с ГСМ на предприятии из-за атаки БПЛА

По словам главы региона, пожарные расчеты ведут работу на месте возгорания, а силы противовоздушной обороны продолжают боевые действия. Миляев отметил, что режим повышенной готовности из-за угрозы беспилотников в области остается в силе. Попытки атак украинских дронов на объекты в приграничных и центральных районах России происходят практически ежедневно.