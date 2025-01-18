Гусев: в Воронежской области уничтожили несколько беспилотников

В Воронеже и Воронежской области уничтожены несколько беспилотников, сообщается, что пострадавших и разрушений нет.
Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев.
По его словам, дежурные силы противовоздушной обороны и системы радиоэлектронной борьбы выявили и ликвидировали беспилотные летательные аппараты.
На данный момент, согласно предварительной информации, ущерб отсутствует, жертв нет. Губернатор также отметил, что режим повышенной опасности из-за возможной атаки дронов в регионе сохраняется.
Тем временем в Тульской области силы ПВО отражают атаку беспилотников, организованную Вооруженными силами Украины. На одном из предприятий региона загорелась емкость с горюче-смазочными материалами.