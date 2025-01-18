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Минобороны сообщило о срыве ротации ВСУ в приграничье Курской области

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Экипаж вертолета Ка-52М сорвал ротацию подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области, уничтожив технику и личный состав противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: AP 2024

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М в составе смешанной тактической группы сорвал ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — сказали в ведомстве. Там пояснили, что летчики армейской авиации поддерживали сухопутные войска. Они запустили ракеты по заданным координатам, в результате чего была уничтожена бронетехника, а также личный состав ВСУ.

Как добавили в Минобороны РФ, после удара экипаж выполнил противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника.