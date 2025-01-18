Минобороны сообщило о срыве ротации ВСУ в приграничье Курской области

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М в составе смешанной тактической группы сорвал ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — сказали в ведомстве. Там пояснили, что летчики армейской авиации поддерживали сухопутные войска. Они запустили ракеты по заданным координатам, в результате чего была уничтожена бронетехника, а также личный состав ВСУ.