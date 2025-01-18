ВСУ за сутки потеряли до 530 солдат в зоне действий «Центра»

«Подразделения группировки “Центр” продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Славянка в ДНР. Противник потерял до 530 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, включая MaxxPro, восемь автомобилей и семь артиллерийских орудий, в том числе гаубицу M119», — сказал Аверин.