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ВСУ за сутки потеряли до 530 солдат в зоне действий «Центра»

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки в зоне действия группировки российских войск «Центр» до 530 военнослужащих, танк и гаубицу M119, сообщил РИА Новости старший офицер пресс-центра группировки «Центр» Денис Аверин.

Источник: РИА "Новости"

«Подразделения группировки “Центр” продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Славянка в ДНР. Противник потерял до 530 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, включая MaxxPro, восемь автомобилей и семь артиллерийских орудий, в том числе гаубицу M119», — сказал Аверин.

Он также отметил, что нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, мотопехотных бригад ВСУ, двух бригад нацгвардии полиции Украины в районах Щербиновки, Петровки, Дзержинска, Воздвиженки, Лысовки, Нововасильевки, Тарасовки, Новоелизаветовки, Петропавловки и Славянки.