ВСУ за сутки потеряли до 530 солдат в зоне действий «Центра»

«Подразделения группировки “Центр” продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Славянка в ДНР. Противник потерял до 530 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, включая MaxxPro, восемь автомобилей и семь артиллерийских орудий, в том числе гаубицу M119», — сказал Аверин.
Он также отметил, что нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, мотопехотных бригад ВСУ, двух бригад нацгвардии полиции Украины в районах Щербиновки, Петровки, Дзержинска, Воздвиженки, Лысовки, Нововасильевки, Тарасовки, Новоелизаветовки, Петропавловки и Славянки.