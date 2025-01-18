Артиллеристы уничтожили блиндаж и пикап ВСУ в Запорожской области

«Моя работа заключается в наведении орудий, командиров орудий, передаче им указаний, координат, после чего уже они делают работу, то есть получение координат от разведчиков и передача их на орудия… Это был блиндаж противника с численностью до пяти человек, был также замечен автотранспорт противника, это был пикап, было нанесено огневое поражение, и блиндаж был уничтожен», — сказал он.