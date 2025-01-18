В Тульской области уничтожили пять БПЛА

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили пять беспилотников в Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.