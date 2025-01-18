В Тульской области уничтожили пять БПЛА

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Тульской области уничтожены пять БПЛА», — написал он в Telegram-канале.
По словам губернатора, режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется. Ситуация находится под контролем.
МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили пять беспилотников в Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Тульской области уничтожены пять БПЛА», — написал он в Telegram-канале.
По словам губернатора, режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется. Ситуация находится под контролем.