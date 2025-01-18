Марочко сообщил, что большая часть Часова Яра находится под контролем ВС РФ

«Причем мы продвигаемся не только в самом Часовом Яре, но и в его окрестностях. Буквально недавно пала основная точка сопротивления, которая была в Часовом Яре — огнеупорный завод. Противник пытается сейчас еще наносить нам какие-то огневые поражения, уже находясь за пределами населенного пункта, но в целом могу сказать, что сопротивление украинских боевиков сломлено», — подчеркнул собеседник агентства.