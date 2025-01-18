Марочко сообщил, что большая часть Часова Яра находится под контролем ВС РФ

«Касаемо населенного пункта Часов Яр, то здесь есть значительные успехи у наших подразделений. Львиная доля населенного пункта уже перешла под контроль российских войск. В целом динамика очень положительная», — сказал он.
Марочко отметил, что российские войска «очень серьезно» закрепились в южной части Часова Яра, и сообщил о «серьезных успехах» сил РФ на северо-востоке города.
«Причем мы продвигаемся не только в самом Часовом Яре, но и в его окрестностях. Буквально недавно пала основная точка сопротивления, которая была в Часовом Яре — огнеупорный завод. Противник пытается сейчас еще наносить нам какие-то огневые поражения, уже находясь за пределами населенного пункта, но в целом могу сказать, что сопротивление украинских боевиков сломлено», — подчеркнул собеседник агентства.
В среду военный эксперт из Донбасса полковник Виталий Киселев сообщил, что российские войска продолжают наращивать успех в районе Часова Яра, осталось выдавить подразделения Вооруженных сил Украины из северного микрорайона города.