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Марочко сообщил, что большая часть Часова Яра находится под контролем ВС РФ

ЛУГАНСК, 18 января. /ТАСС/. Значительная часть Часова Яра в Донецкой Народной Республике находится под контролем Вооруженных сил РФ. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Источник: РИА "Новости"

«Касаемо населенного пункта Часов Яр, то здесь есть значительные успехи у наших подразделений. Львиная доля населенного пункта уже перешла под контроль российских войск. В целом динамика очень положительная», — сказал он.

Марочко отметил, что российские войска «очень серьезно» закрепились в южной части Часова Яра, и сообщил о «серьезных успехах» сил РФ на северо-востоке города.

«Причем мы продвигаемся не только в самом Часовом Яре, но и в его окрестностях. Буквально недавно пала основная точка сопротивления, которая была в Часовом Яре — огнеупорный завод. Противник пытается сейчас еще наносить нам какие-то огневые поражения, уже находясь за пределами населенного пункта, но в целом могу сказать, что сопротивление украинских боевиков сломлено», — подчеркнул собеседник агентства.

В среду военный эксперт из Донбасса полковник Виталий Киселев сообщил, что российские войска продолжают наращивать успех в районе Часова Яра, осталось выдавить подразделения Вооруженных сил Украины из северного микрорайона города.