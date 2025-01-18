Над регионами России за ночь сбили 46 беспилотников

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов: 18 БПЛА — над территорией Брянской области, 11 БПЛА — над территорией Курской, 7 БПЛА — над территорией Калужской, 5 БПЛА — над территорией Тульской, 3 БПЛА — над территорией Белгородской и 2 БПЛА — над территорией Воронежской области», — сообщили в российском военном ведомстве.