«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов: 18 БПЛА — над территорией Брянской области, 11 БПЛА — над территорией Курской, 7 БПЛА — над территорией Калужской, 5 БПЛА — над территорией Тульской, 3 БПЛА — над территорией Белгородской и 2 БПЛА — над территорией Воронежской области», — сообщили в российском военном ведомстве.
Над регионами России за ночь сбили 46 беспилотников
МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 46 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.