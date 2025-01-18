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Два дрона ВСУ сбили над Воронежской областью 18 января

Всего над территорией РФ сбили 46 беспилотников.

Украинский режим сегодня, 18 января, предпринял террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Воронежской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

— Минувшей ночью над нашим регионом дежурные средства ПВО уничтожили два беспилотника.

Тем временем, над Брянской областью сбили 18 дронов, над Курской областью — 11, над Калужской областью — семь, над Тульской областью — пять, над Белгородской областью — три.

В свою очередь губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о том, что несколько дронов обнаружены и уничтожены в Воронеже и одном из районов области.

Режим опасности атаки БПЛА в нашем регионе действовал с 23:35 17 января до 4:23 18 января.

Напомним, что власти просят воронежцев не публиковать фото и видео о последствиях атак ВСУ. Такими действиями жители помогают противнику и подвергают опасности сотрудников оперативных служб.