Два дрона ВСУ сбили над Воронежской областью 18 января

Украинский режим сегодня, 18 января, предпринял террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Воронежской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
— Минувшей ночью над нашим регионом дежурные средства ПВО уничтожили два беспилотника.
Тем временем, над Брянской областью сбили 18 дронов, над Курской областью — 11, над Калужской областью — семь, над Тульской областью — пять, над Белгородской областью — три.
В свою очередь губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о том, что несколько дронов обнаружены и уничтожены в Воронеже и одном из районов области.
Режим опасности атаки БПЛА в нашем регионе действовал с 23:35 17 января до 4:23 18 января.
Напомним, что власти просят воронежцев не публиковать фото и видео о последствиях атак ВСУ. Такими действиями жители помогают противнику и подвергают опасности сотрудников оперативных служб.