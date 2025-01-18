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В Днепропетровской области повреждено промышленное предприятие

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Промышленное предприятие повреждено в Павлограде Днепропетровской области Украины, сообщил в субботу мэр Днепродзержинска (украинское название Каменское) Андрей Белоусов в Telegram-канале.

Источник: AP 2024

«Есть разрушения на территории промышленного предприятия», — написал он, не уточнив, о каком именно предприятии идет речь.

Ранее у субботу украинский телеканал «Общественное» сообщал о взрыве в городе.