В Днепропетровской области повреждено промышленное предприятие

«Есть разрушения на территории промышленного предприятия», — написал он, не уточнив, о каком именно предприятии идет речь.
Ранее у субботу украинский телеканал «Общественное» сообщал о взрыве в городе.
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Промышленное предприятие повреждено в Павлограде Днепропетровской области Украины, сообщил в субботу мэр Днепродзержинска (украинское название Каменское) Андрей Белоусов в Telegram-канале.
«Есть разрушения на территории промышленного предприятия», — написал он, не уточнив, о каком именно предприятии идет речь.
Ранее у субботу украинский телеканал «Общественное» сообщал о взрыве в городе.