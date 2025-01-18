В Киеве частично разрушено административное здание

Ранее в субботу украинский телеканал ТСН сообщал о серии взрывов в столице. Часом ранее украинский телеканал «Общественное» информировал о первой за эти сутки серии взрывов в городе. Мэр Киева Виталий Кличко сообщал о взрывах, связанных с работой украинской ПВО. Позже он заявил о повреждении трубопровода водоснабжения в Шевченковском районе столицы. Украинское издание «Общественное. Киев» сообщало о приостановке подачи воды в некоторых районах столицы.
«Есть частичное разрушение административного здания. Поврежден магистральный водопровод», — говорится в сообщении ГСЧС.
Ведомство не уточнило, о каком именно здании идет речь.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.