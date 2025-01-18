Собеседник «Царьграда» предупредил, что ВСУ могут попытаться контратаковать ВС РФ, которые начали выдавливать противника из курского приграничья в Сумскую область. При этом атака украинских военных должна быть приурочена к инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, назначенной на 20 января.
«Держаться за Курскую область они будут из последних сил. И до последнего они будут не оставлять попыток ведения боевых действий на территории Великороссии, терпя при этом громаднейшие поражения на территории Донбасса и Новороссии», — подчеркнул эксперт.
Напомним, ранее боец «Ахмата» Сальза заявил о переброске резервов ВСУ и техники НАТО под Курск. При этом после очередного провала противника поля под Курском оказались усеяны телами солдат «зэковского» батальона ВСУ.