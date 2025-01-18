В Волгограде похоронили ефрейтора Червякова, погибшего в зоне СВО

Роман Червяков родился 27 января 1997 года в селе Мачеха. После окончания средней школы поступил в Еланский аграрный колледж, стал мастером по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка. В 2016-м был призван на срочную службу, которую проходил в Волгограде. Отслужив, заключил контракт, а по его окончании — еще один.