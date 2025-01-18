В Волгограде похоронили ефрейтора Червякова, погибшего в зоне СВО

За 3 года он сменил десятки мест дислокации: выполнял боевые задачи и помогал мирным жителям на Херсонском направлении, а затем на Донецком.
Роман Червяков родился 27 января 1997 года в селе Мачеха. После окончания средней школы поступил в Еланский аграрный колледж, стал мастером по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка. В 2016-м был призван на срочную службу, которую проходил в Волгограде. Отслужив, заключил контракт, а по его окончании — еще один.
В зоне СВО был водителем-заправщиком автомобильного отделения взвода обеспечения мотострелкового батальона. Награжден медалями «За воинскую доблесть» I и II степени, Георгиевским крестом.
Роман Николаевич Червяков погиб 4 декабря 2024 года.
17 января 2025 года 27-летнего ефрейтора похоронили в Волгограде. В последний путь его проводили родные, близкие и земляки.