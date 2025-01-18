Пушилин показал видео из освобожденного Курахова

ДОНЕЦК, 18 января. /ТАСС/. Глава ДНР Денис Пушилин приехал в освобожденное Курахово для первичного осмотра разрушений.
«Освобожденное Курахово. Пятая бригада имени Александра Владимировича Захарченко, героическая, двигается дальше. Ну, а у нас есть возможность сегодня посмотреть, что на самом деле осталось от Курахова, что происходит. Ну и, конечно же, выстраивать планы», — сказал Пушилин в видеообращении в своем Telegram-канале.
Глава региона записал кадры на фоне стелы на въезде в освобожденный город. Пушилин заверил, что власти продолжат планировать восстановление мирной жизни, несмотря на продолжающиеся бои.
В Минобороны сообщили об освобождении Курахова 6 января. С этого направления противник обстреливал запад Донецка, в частности, Петровский район. По словам Пушилина, укрепрайон в Курахово сопоставим по значимости с Авдеевкой и Угледаром. Он также анонсировал восстановление города.