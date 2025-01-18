Пушилин показал видео из освобожденного Курахова

«Освобожденное Курахово. Пятая бригада имени Александра Владимировича Захарченко, героическая, двигается дальше. Ну, а у нас есть возможность сегодня посмотреть, что на самом деле осталось от Курахова, что происходит. Ну и, конечно же, выстраивать планы», — сказал Пушилин в видеообращении в своем Telegram-канале.