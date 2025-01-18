«Сегодня утром в ответ на обстрелы оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США гражданской инфраструктуры в Белгородской области Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины, в том числе конструкторскому бюро “Луч”, осуществляющему проектирование и производство управляемых ракет большой дальности “Нептун” и реактивных снарядов к системе залпового огня “Ольха”. Цели удара достигнуты, все объекты поражены», — говорится в сводке военного ведомства.
ВС России нанесли удар по ВПК Украины в ответ на обстрелы ракетами ATACMS
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Российские военные утром в субботу в ответ на обстрелы ВСУ ракетами ATACMS Белгородской области нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины, в том числе по конструкторскому бюро «Луч», производящему управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и реактивные снаряды к системе залпового огня «Ольха», все объекты поражены, сообщило министерство обороны РФ.