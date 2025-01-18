Бойцы «Востока» освободили Времевку в ДНР

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Времевка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение механизированной и десантно-штурмовой бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Константинополь и Великая Новоселка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 135 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и пять орудий полевой артиллерии иностранного производства. Уничтожен склад боеприпасов», — говорится в сообщении ведомства.