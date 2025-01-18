Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Харьковском направлении

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 30 военных в зоне действий российской группировки войск «Север» на харьковском направлении, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
«Подразделениями группировки войск “Север” на харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск и Глубокое Харьковской области. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, два автомобиля и три орудия полевой артиллерии», — говорится в сводке военного ведомства.